benisuef | نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف ظهرت الآن بالاسم.. اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بنى سويف برقم الجلوس على مديرية التربية والتعليم



ظهرت نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف الترم الاول، حيث تم اعتمادة اليوم من قبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، كما تم وضع التيجة على موقع مديربة التربية والتعليم لمحافظة، ونقدم الفجر ملف نتيجة الشهادة الاعدادية بنى سويف برقم الجلوس، حيث يمكن الطلاب معرفتها بالأسفل.





تفاصيل إعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف





وبلغت نسبة نتيجة الشهادة الاعدادية 73.7% لطلبة النظامي، و48.6% لطلبة المنازل، وحصول 36 طالبًا وطالبة على الدرجة النهائية والعلامة الكاملة، حيث أشار بيان صحفى إلى تقدم 44958 طالبًا وطالبة، إلى انتظام الامتحان، بحضور 44767، بينما تقدم للامتحان 866 طالبا للمنازل حضر منهم 850.









تفاصيل نسب نجاح نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020





وبلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94 %، تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 74.81%، ثم إدارة الواسطى 73.07 بنسبة % ، فإدارة ناصر بنسبة 71.82 % ،فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76 %،تلتها إدارة اهناسيا بنسبة64.45 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92%.





وبلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 91.59 % واللغة الانجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46 %، والعلوم 85.24 %، والحاسب الآلى 89.72 %،والتربية الدينية 95.28 %، والتربية الفنية 98.98%





ويذكر أن محافظ بني سويف اعتمد نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 المهنية بنسبة نجاح 53.81%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 80%، وذلك بحضور محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم.





وهنأ المحافظ أولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، لافتًا إلى أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المنسودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات.









ملف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف





إليكم فيما يلي ملف كامل شامل، ملف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 بني سويف بالاسم ورقم الجلوس.







