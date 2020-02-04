أحمد موسى: الجيش المصري يتفوق على إسرائيل وتركيا وألمانيا





عقب الإعلامي أحمد موسى، حول تقدم القوات المسلحة المصرية في التصنيف العالمي للجيوش الأقوى لتصل إلى المركز التاسع على مستوى العالم، قائلًا: "القوات المسلحة فخر الدولة المصرية وشعبها"، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يصل إلى هذا المركز.وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الجيش المصري صعد للمركز الـ 9 عالميًا بين أقوى جيوش العالم، بسبب منظومة التسليح، والتدريب والكفاءة العالية للجيش، ومناورة قادر 2020.وأضاف أن الجيش المصري يتفوق على جيوش تركيا وإسرائيل وباكستان وألمانيا، مشيرا إلى أن الجيش البريطاني رقم 8 قبل مصر بمركز واحد فقط.