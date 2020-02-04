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إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بقنا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:49 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل، بالقرب من كمين بركة الصحراوي، بطريق قنا – نجع حمادي.

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة كل من فوزي عبدالحميد ماجد، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى محمود علي، 27 عامًا، جرح نافذ بالفخذ، وعمرو السيد، 38 عامًا، كسر بالساعد الأيمن، في انقلاب سيارة نقل، بالقرب من كمين بركة الصحراوي، بطريق قنا – نجع حمادي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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مصر قنا انقلاب سيارة اخبار

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