إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بقنا



تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة كل من فوزي عبدالحميد ماجد، 40 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومصطفى محمود علي، 27 عامًا، جرح نافذ بالفخذ، وعمرو السيد، 38 عامًا، كسر بالساعد الأيمن، في انقلاب سيارة نقل، بالقرب من كمين بركة الصحراوي، بطريق قنا – نجع حمادي.



تم نقل المصابين إلى مستشفى الجامعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.



أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل، بالقرب من كمين بركة الصحراوي، بطريق قنا – نجع حمادي.