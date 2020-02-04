كلمة البابا تواضروس لزوجات كهنة إيبارشية المعادي

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن الاحتواء في المرأة ليس دورها فقط بأن تكون زوجة في المنزل بل هي " أم – أخت - صديقة – ابنة - أم تطبطب - أخت تسمع - صديقة تجعل الدنيا جميلة - الابنة التي تتدلع".



جاء ذلك خلال مشاركة قداسته، اليوم الثلاثاء، في السيمنار السنوي لمجمع كهنة إيبارشية المعادي وتوابعها، والذي أقيم على مدار يومين.



وأوضح، أن هناك أربعة أدوار لكل شخص في المنزل وهي أن الله يحتوي آدم وحواء بعد الخطية، وعند الصليب فالمسيح إحتوى أمه العذراء مريم ويوحنا الحبيب واللص اليمين، وآخر عبارة في إنجيل متى "هَا أَنَا مَعَكُمْ كُلَّ الأَيَّامِ" (مت ٢٨: 2٠ (.



واضاف أن الكتاب المقدس قد تحدث عن الاحتواء، في إحتواء الله للبشر كما صنعه السيد المسيح مع السامرية، وأيضًا الإحتمال، حينما أنكر بطرس وأخطأ في حق المسيح الذي عاتبه على شاطئ البحر وأظهر الحُب في وقت الضعف ولم يُعَيِّره، كما أن الكتاب المقدس قد تحدث عن طول الأناة، عندما كان شاول الطرسوسي يهاجم المسيح بخلاف صبر المسيح عليه ومقابلة برنابا له.



وأكمل قائلًا: لا يظهر منك أي مظهر من القسوة، مثل الرحمة مع المرأة الخاطئة والمسيح إحتوى الأزمة، كما أن الأب قد أخذ الابن الضال في حضنه متغاضيًّا عن الماضي.



وواصل: الكتاب المقدس قد ذكر إحتواء إبراهيم للوط وتحاوره معه، كما أن احتواء أبيجايل لنابال الكرملي، التي إحتوت الموقف بتصرف إيجابي وتعليم بكلمات رقيقة، كما أن اسطفانوس يحتوي راجميه بصلواته من أجلهم، ولولا صلاة اسطفانوس لما ربحت الكنيسة بولس الرسول، كذلك أغسطينوس



ولفت الي أن الإحتواء من خلال تجنب النزاع، مثل نزاع بولس وبرنابا الذي أثمر خدمة أكبر، بالإضافة الي إحتواء الأب للابن الأكبر الذي أنكر عليهم فرحة عودة أخيه، فهنا الأب عَلَّمَهُ ونصحه.