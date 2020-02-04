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سيرين عبدالنور تطرح أغنيتها الجديدة "ليلة" (فيديو)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 09:08 م
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سيرين عبدالنور
سيرين عبدالنور
ولاء عبد الناصر
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طرحت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو كليب "ليلة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وظهرت "عبدالنور"، فى الكليب بـ"لوك" غجري مع لوحات استعراضية راقصة لاتينية.

أغنية "ليلة" من كلمات أحمد على موسى، ومن ألحان شادي حسن، ومن توزيع الموزع الموسيقي إم دي جبر.

يشار إلى أن آخر أعمال سيرين عبد النور، مسلسل "الديفا"، الذى عرض عبر منصة "شاهد"، وهو من بطولتها وشاركها فى البطولة النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسى، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

"الديفا" يتكون من 8 حلقات، ومدة كل حلقة 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال قصة تتضمن التشويق والإثارة.
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