محمد يسري يواصل تصوير "حكايات بنات"

وإخراج مصطفى أبو سيف ومن إنتاج شركة تي فيچين - طارق الجنايني



ويشارك يسري البطولة مع كل من اسماء جلال - هند عبد الحليم - هاجر احمد - ميرنا نور الدين - رمزي لينير - حازم إيهاب - تامر هاشم - كريم العمري - احمد كرارة - احمد طلعت وخالد منصور

ويلعب فيه دور معتز الذي يرتبط بعلاقة حب مع شخصية جميلة التي تلعبها (اسماء جلال) منذ عدة سنوات وبدأت علاقتهم يصيبها الفتور بسبب انشغاله الدائم في الشغل وهو ما يتسبب في مشاكل كتير لهذه العلاقة.

يواصل الفنان الشاب محمد يسري تصوير الجزئين الرابع والخامس من مسلسله الجديد "حكايات بنات" الذي يعد واحدا من أعمال ورشة كتابة شركة كلوكوورك تيمتاشين ل محمد امين راضي وهو من تأليف نهال سماحة وماريان هاني ومحمد عبد العزيز وإشرف على الكتابة أحمد شوقى،