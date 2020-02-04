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حكيم يستعد لطرح أغنيته الجديدة "الله يسامحك"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:45 م
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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يشارك المطرب الشعبي حكيم، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشر حكيم، صورة ترويجية لأغنيته الجديدة الله يسامحك"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.

علق "حكيم"، على الصورة: "الله يسامحك...قريبا حريا علي القناة الرسمية على اليوتيوب.

أغنية "الموضة السنة دي"

حيث حققت أغنية" الموضة السنة دي" للفنان حكيم مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد ٤ أيام من طرح الكليب.


فيديو كليب أغنيته الجديدة" الموضة السنة دي" والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان عصام إسماعيل، وتوزيع زيزو فاروق.

أغنية "الراجل الصح"

أغنية " الراجل الصح " هى الأغنية الرابعة من الالبوم " الراجل الصح"، حيث نشر المطرب الشعبي حكيم، من قبل اغنية " ليلة بمبي " من تأليف الشاعر اسلام خليل، الحان هانى فاروق، ومن كلمات الاغنية، اضحكي بقى، روقى بقي، يلا بينا نعيش ليالينا، قربي بقا واسألى بقى، ده احنا ملنا غير بعضينا.

يذك أن مؤخر طرح المطرب الشعبي المتألق حكيم، اغنية " سيبونا فى حالنا" التى حققت أعلى نسبة مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وأثارت ضجة كبيرة وإثارة كبيرة بين جمهوره، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج.





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