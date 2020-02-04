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النتيجة ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول "تالتة اعدادي"

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:35 م
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ارشيفية
ارشيفية
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النتيجة ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول "تالتة اعدادي" 

نشر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم، خبر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لسنة 2020 التيرم الأول، لمحافظة الدقهلية، وتفاعل الطلاب والطالبات وقاموا بزيارة الموقع لمعرفة النتائج، وننشر لكم من خلال موقعنا الفجر، روابط مفتوحة وسريعة للدخول وتسجيل رقم الجلوس لمعرفة النتيجة في الحال بالدرجات في كل المواد.

وبعد طول انتظار تخرج مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لتعلن عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالدقهلية الترم الأول، حيث صرح مصدر مسئول بأنه خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن إعتماد نتيجة إعدادية الدقهلية 2020 نصف العام والإعلان عن نسبة النجاح وأيضا طرق الإستعلام عن النتيجة سواء من خلال شبكة الإنترنت أو من عن موعد إعلان النتيجة بالمدارس، لذلك سوف نرصد لكم من خلال هذا المقال الروابط الرسمية الخاصة بإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام.

نتيجة إعدادية الدقهلية 2020 الترم الأول
صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن جميع أعمال الكنترولات الرئيسية من تصحيح ومراجعة ورصد للدرجات قد انتهت، وقد تم إعداد كشوف الناجحين التي سوف يتم تسليمها إلى جميع الإدارات التعليم التابع لمحافظة الدقهلية، كما أضاف سيادته أيضا أن خلال الساعات القادمة سوف يتم الإعلان عن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 عن الفصل الدراسي الأول.

هناك بعض النوافذ المسئولة عن عرض نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بالدقهلية 2020 للترم الأول والتي سوف نتناولها معكم عبر هذا المقال، حيث يمكن لجميع الطلاب معرفة تقدير درجاتهم في جميع المواد المقررة عليهم لهذا العام سواء في مادة اللغة العربية واللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية والحاسب الآلى والتربية الفنية والتربية الدينية، لذلك انتظرونا لمعرفة نتيجتك فور إعلانها.

النتيجة ظهرت.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 محافظة الدقهلية الترم الأول "تالتة اعدادي" 
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