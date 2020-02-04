مقرر "حقوق الطفل" بكفرالشيخ: عثرنا على 30 طفل رضيع خلال 2019

قال صبري عبدالمنعم، مقرر لجنة حقوق الطفل بمحافظة كفرالشيخ، إنه قد تم العثور على ما يقرب من 30 طفل رضيع "لقيط" على مستوى المحافظة خلال العام المنصرم 2019، ويتم تسليمهم لدور الأيتام الخاصة بهم بعد توقيع الكشف الطبي عليهم وتحرير محضر بمركز الشرطة، لافتا أنه قد تم العثور خلال الأسبوع الماضي على رضيع يبلغ من العمر يومين فقط في مركز مطوبس بعد أن عثر عليه الأهالي وسط الزراعات.



وكشف عبدالمنعم، خلال تصريحات خاصة إلى "الفجر"، عن أغرب الجرائم التي يتم ارتكابها في حق أطفال المحافظة وهي الهجرة غير الشرعية؛ مشيرًا إلى أنه يتم الإمساك بأطفال في سن 13 و14 عامًا وهم يتسللون إلى ليبيا أو يسافرون بحرًا بطرق غير مشروعة من أجل البحث عن العمل وجني المال وهو مازال طفلا لا يفقه شيئا ولا يدري ما قد يواجهه أثناء هذه الرحلة الكارثية.



وأضاف "مقرر الطفل" بكفر الشيخ، أنه يتم دائما المرور على دور الأيتام لمراقبة حسن التعامل مع الأطفال والتشديد من أجل ذلك، كما أن لجنة الأمومة والطفولة بالمحافظة في حالة إنعقاد دائم لمواجهة أي طارئ