الجونة يخطف فوزا قاتلا أمام وادي دجلة بالدوري المصري

نجح فريق الجونة، في تحقيق فوز ثمين اليوم الثلاثاء، على نظيره وادي دجلة، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي اقيم على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ16 للدوري العام.





وسيطر الجونة على الكرة في منطقة وسط الملعب طوال شوطي المباراة، حتى جاءت الدقيقة 88 والتي سجل فيها الكونغولي ولتر بواليا، هدف الفوز.





وبهذه النتيجة يواصل الجونة صحوته بعدما حقق الفوز على المصري البورسعيدي في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، ويعتلى للمركز الـ11 برصيد 18 نقطة، فيما توقف رصيد وادي دجلة عند النقطة 14 في المركز الـ14، في جدول ترتيب الدوري.





الجدير بالذكر أن الجونة يحل ضيفًا على حرس الحدود الأحد المقبل، فيما يستضيف دجلة نظيره المصري البورسعيدي الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري الممتاز.