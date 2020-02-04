بعد الفرصة السهلة.. حقيقة تجميد "كهربا" في الأهلي

نفي النادي الأهلي توقيع السويسري فايلر المدير الفني للفريق عقوبة على محمود عبد المنعم كهربا صانع الألعاب بعد الشائعات السابقة.









وترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن نية المدرب فايلر بعقوبة كهربا وتجميده بسبب الفرصة التي أهدرها خلال مواجهة الهلال السوداني.









ولا ينوي فايلر توقيع أي عقوبة على اللاعب بعدما ألتمس عذره بسبب الغضوطات الكبيرة التي تعرض لها اللاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.









وكان كهربا قد أهدر فرصة مؤكدة أمام الهلال السوداني كانت كفيلة في منح الأهلي صدارة المجموعة بعد أن راوغ حارس الهلال السوداني ووضع الكرة خارج الشباك.







