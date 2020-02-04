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"ظهرت حالا".. نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 بمحافظ دمياط بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح 100% لهؤلاء الطلاب

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:27 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020
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"ظهرت حالا".. نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 بمحافظ دمياط بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح 100% لهؤلاء الطلاب

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول 2019/2020 محافظة دمياط، وذلك بعد اعتمادها صباح اليوم بشكل رسمي من قبل الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، في حضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ويمكن للاطلاب الإعزاء الحصول على النتيجة من خلال الملف بالأسفل.

تفاصيل الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بدمياط 2020 التيرم الأول

واعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 73.1٪ وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100٪، كما وأعلنت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط عن تفاصيل نتيجية الشهادة الاعدادية، حيث قالت إن نسبة النجاح بلغت 84.89٪ وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 25849 طالبا وطالبة حضر منهم 25618 إذ نجح 21747 طالبا وطالبة.

وهنئت الدكتورة منال عوض طلبة وطالبات الحاصلين على المراكز الأولى بنتيجة الشهادة الإعدادية في المجافظة، متمنية لهم دوام التوفيق والسداد فى المراحل التعليمية القادمة، لافتة إلى أنهم بناة الوطن فى المستقبل.

كما أشادات "عوض" بجهود أولياء الأمور ومديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس فى مسيرة التفوق وتقديم الدعم المتواصل لأبنائنا من الطلبة والطالبات، لافتة إلى حرص المحافظة على بذل أقصى الجهود لدعم العملية التعليمية بدمياط.

تفاصيل اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط 

واجتمع السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بمسئولي التعليم الابتدائى وتنسيق التعليم الابتدائى بالإدارات التعليمية، بحضور جهاد عيد مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي، وحسام اللبان مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائى وأمين الخياط منسق عام الصفوف الأولى، حيث ناقشوا الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، وما تم فى اجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وعرض أخر التطورات بمنظومة التعليم الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة ما ورد من الأكاديمية المهنية للمعلمين بخصوص الإجراءات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى وعرض واستكمال وتحديث قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بإحصائيات الطلاب استكمالاً لمبادرة 100 مليون صحة وقاعدة المعلمين بالحصة الإلكترونية.

أخيرا.. الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة دمياط

ويمكن للطلاب الاطلاع نتيجة الشهادة الاعدادية التيرم الأول 2020 بمحافظة دمياط من خلال الملف بالأسفل، وتتمنى أسرة "الفجر" الناجح والتوفيق للطلاب.


"ظهرت حالا".. نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدارسي الأول 2019/2020 بمحافظ دمياط بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح 100% لهؤلاء الطلاب
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