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القبض على المتهمين بقتل "صاحب سوبر ماركت" بأبو النمرس

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:26 م
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صورة القتيل
صورة القتيل
إيمان عبد العاطي
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أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الأجهزة الأمنية بالجيزة نجحت في إلقاء القبض على المتورطين بقتل صاحب سوبر ماركت داخل محله بمنطقة منيل شيحة بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر ذاته لـ "الفجر" أن المتهم الرئيسي في الجريمة، نجل عم المجني عليه، ويدعي مراد، وكان يوجد خلافات عائلية بينهما وعلى إثر ذلك استعان باثنين آخرين، أحدهما تولي قيادة مركبة التوك توك المستخدم في الجريمة، والآخر تولى تأمينه.

وواصل المصدر ذاته بأن المتهم بعد تنفيذه جريمته، فر هاربًا صحبة المتهمين الآخرين، بالتوك توك قيادة أحدهما، إلى منطقة السلخانة بمركز الحوامدية، مشيرًا إلى أن ضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس بالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، تمكنوا من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة عقب نشر عدة أكمنة بطريق هروبهم.

كان قُتل صاحب سوبر ماركت بطلقات نارية، إثر قيام آخرين بإطلاق أعيرة نارية صوبه، حال تواجده داخل سوبر ماركت الذى يمتلكه بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز أبو النمرس، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز.

وتمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث مركز أبو النمرس والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث قسم الحوامدية، من القبض على المتهمين بارتكاب الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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الكلمات المفتاحية

شرطة أبو النمرس سوبر ماركت الأجهزة الأمنية أبو النمرس

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