العناني والغضبان يبحثان خطة تنشيط السياحة فى بورسعيد

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة بالزمالك، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك لوضع خطة لتنشيط حركة السياحة بالمحافظة وجذب عدد أكبر من السائحين اليها.



وخلال اللقاء استعرض المحافظ ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية والتي يمكن استغلالها لوضع منظومة عمل لتنشيط حركة السياحة خاصة في ظل ما تقوم به المحافظة من أعمال لتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير المقومات السياحية بها وتطوير ورفع كفاءة وافتتاح محطة القطار، كما تم مناقشة دراسة عمل مراسي سياحية لليخوت والترويج لزيارة اليوم الواحد.



كما تمً مناقشة أعمال مشروع إعادة إنشاء متحف بورسعيد القومي المطل علي مدخل القناة ببورسعيد وما يمثلة من أهمية كبيرة من تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة، بالاضافة الي دراسة إمكانيه تفعيل وتنشيط سياحة اليوم الواحد لتفقد معالم وأسواق مدينة بورسعيد علاوة علي تنشيط سياحة الموتمرات والتي اكتسبت فيها محافظة بورسعيد خبرة كبيرة علي مدار الأعوام الماضية.



كما تناول اللقاء أيضا إمكانية عقد لقاء موسع بمدينة بورسعيد مع المستثمرين السياحيين والشركات المتخصصة في هذا المجال لتنشيط ودعم الحركة السياحة بالمحافظة.



جدير بالذكر أن محافظة بورسعيد تذخر بالعديد من المعالم السياحية منها المتحف الحربي، وفنار بورسعيد، وعدد كبير من الكنائس مثل كنيسة سانت اوچيني، والمسجد العباسي، ومسجد السلام ولطفي شبارة والكنيسة الكاتدرائية بالإضافة إلى منطقة تنيس والفرما الأثرية.