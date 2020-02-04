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بالأسماء.. أوائل الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:23 م
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محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
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حّصلت "الفجر" على أسماء الطلاب والطالبات أوائل نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بمحافظة بني سويف، والبالغ عددهم 36 طالبًا وطالبة، حصلو جميعهم على العلامة الكاملة للدرجة النهائية في جميع المواد.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعتمد، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2019-2020م، بنسبة بنجاح 73.7 % لطلبة النظامي و48.6% للمنازل.

وكان قد تقدم للامتحان النظامي 44958 طالبًا وطالبة، حضر منهم 44767 طالبًا وطالبة، بينما تقدم لإمتحانات المنازل 866 طالبًا وطالبة، حضر منهم 850 طالبًا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 53.81 %، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية للمكفوفين 100%، في حين بلغت نسبة النجاح للإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع بنسبة 80%.

أظهرت النتيجة أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت 91.59 % واللغة الانجليزية 89.68% والدراسات 84.86%، والرياضيات 90.46 %، والعلوم 85.24 %، والحاسب الآلى 89.72 %،والتربية الدينية 95.28 %، والتربية الفنية 98.98%.

وعلى مستوى الإدارات التعليمية السبع فقد بلغت نسبة النجاح بإدارة بني سويف 85.94 %،تلتها إدارة ببا بنسبة نجاح 74.81%، ثم إدارة الواسطى بنسبة 73.07 %، فإدارة ناصر بنسبة 71.82 %، فيما سجلت إدارة سمسطا نسبة 67.76 %، تلتها إدارة اهناسيا بنسبة 64.45 %، في حين بلغت النسبة بإدارة الفشن 62.92%.

ووجه محافظ بني سويف التهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيًا لهم استكمال مسيرة التعليم بروح التفوق، مؤكدًا على أن نهضة مصر وتحقيق التنمية المشنودة يرتكز على أبنائها المتفوقين في شتى المجالات.
بالأسماء.. أوائل الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف
بالأسماء.. أوائل الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف
بالأسماء.. أوائل الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف
بالأسماء.. أوائل الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ببني سويف
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