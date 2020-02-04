مصدر يكشف مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب أبو النمرس

كشف مصدر بالنيابة، عن تفاصيل جديدة، في واقعة مقتل شاب ويدعى "محمد عبد الحى" في عقده الثالث من العمر، بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.





وأوضح المصدر، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الشاب ترك عمله منذ ٥ أعوام؛ ليفتتح مشروعه الخاص وهو "سوبر ماركت"، وكان الجميع يشتروا منه مستلزماتهم، مضيفًا أنه غير مختلق للمشاكل مع أحد ويحب الجميع حتى عائلته.





وأضاف المصدر، أن الشاب يعول أسرة كاملة ومتزوج منذ ٧ أعوام ولديه "ولد وبنت" في عقدهما الأول من العمر، موضحًا أن واقعة مقتله حدثت عقب صلاة العشاء.





وكشف شاهد عيان، في وقت سابق، عن تفاصيل جديدة في الواقعة، حيث أفاد بأن هناك ٣ أشخاص مسلحين يستقلون "توك توك" بمنطقة النفق بقرية منيل شيحة بمركز أبو النمرس، أطلقوا أعيره ناريه صوب الشاب.





وأفاد الشاهد لـ "الفجر"، بأن الضحية أصيب بطلقتين إحداهما في الكتف والأخرى في الساق، وعلى الفور قمنا بنقله لأحد المستشفيات، ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة الأعيرة النارية، قائلا: "محمد شهيد لقمه عيشه والغدر".





وصرحت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بدفن جثة الشاب والذى لقى مصرعه إثر اطلاق نار عليه داخل محله الخاص "سوبر ماركت" بأبو النمرس، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.





وطلبت النيابة، الاستماع إلى شهود العيان بالمنطقة، فيما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها كما أمرت في وقت سابق بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة الشاب.





وأفادت التحريات الأولية، أن الشاب أطلق عليه النار من قبل أحد أولاد عمه إثر خلافات عائلية تجمع بينهما، وفرا هاربا، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



