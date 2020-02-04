أردوغان: على تركيا وروسيا حل خلافاتهم في إدلب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على ضرورة حل تركيا وروسيا خلافاتهما بشأن الصراع في إدلب السورية "دون غضب"، جاء ذلك بعد تحذيرات موسكو لأنقرة الأيام الماضية.

وخفف أردوغان من لهجته التي يصفها مراقبون بـ"الاستعراضية"، قائلا "لا توجد حاجة لخلاف خطير مع روسيا .. بالطبع سنجلس ونناقش كل شيء. لكن دون غضب" في محاولة منه لاحتواء الغضب الروسي.

وفي وقت سابق طالبت روسيا تركيا بالتنفيذ الفوري لاتفاقيات سوتشي بشأن إدلب شمالي سوريا، بعد أيام من تصاعد الهجمات التركية بالمدينة السورية.

وقال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، إن تركيا لم تستطع الوفاء بعدد من الالتزامات الأساسية لحل مشاكل إدلب، وكذلك فصل المعارضة عن الإرهابيين، ونحن نتلقى معلومات حول نشر تركيا قواتها في إدلب.

وأمس الإثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 في قصف لقوات الجيش السوري في إدلب.