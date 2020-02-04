جامعة طنطا: لا يوجد سوى 2 من عضوات هيئة التدريس "منتقبات"



وأضاف "سبع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن عدد عضوات هيئة التدريس المنتقبات 2 فقط؛ وبالتالي لا داعي لتطبيق قرار حظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة.



ونوه إلى أن الأمر لا يستدعى إصدار قرار وأن كل جامعة لها ظروفها وما ينطبق على جامعة القاهرة لا ينطبق على جامعة طنطا، مضيفًا أن النقاب لا يمثل ظاهرة داخل جامعة طنطا.





قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن قرار منع أي عضو بهيئة التدريس عن ممارسة عمله يرجع لاجماع مجلس إدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه لن يحظر النقاب بالحرم الجامعي.