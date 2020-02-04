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عاجل.. بي إن سبورتس: منع روسيا من المشاركة في كأس العالم 2022
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:10 م
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الفجر الرياضي
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فجرت شبكة بي ان سبورتس القطرية، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن غياب روسيا عن المشاركة في مونديال قطر 2022.
وأفاد مراسل beIN SPORTS في روسيا أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أبلغت روسيا منعها من المشاركة في كأس العالم قطر 2022.
ووفقا لمراسل بي ان سبورتس، فإن الوادا أصدرت بيانا صحافيا قالت فيه إنه لا يحق للرياضيين الروس المشاركة في أي بطولة عالمية تقام كل أربع سنوات أو أكثر، لذا لن يكون بإمكانهم المشاركة في كأس العالم قطر 2022، فيما سيكون بإمكان المنتخب الروسي المشاركة في بطولة أوروبا المقبلة لكونها قارية وليست عالمية.
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