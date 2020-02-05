بعد القبض عليه.. تعرف على حكاية مصور جثث "كورونا"



وألقت القوات الصينية القبض على "فانج"، ووجهت له تهم تلقي مبالغ مالية من مؤسسات خارجية لتصوير فيديوهات توثق الوباء في الصين، وأمرت بوضعه في الحجر الصحي، بعد القبض عليه، صباح الثلاثاء الموافق الخامس من فبراير ٢٠٢٠، عقب اقتحام منزله، وأخذت قوات الأمن كل المعدات الخاصة به.



أجساد بالية، فقدت أروحها بعد صراع مرير مع المرض، جلس أقاربهم إلى جوارهم يبكون، يصرخون، بكلمات توحي بأنه لا ملاذ من الموت، ولا علاج يجدي نفعًا، جلس طفل بجوار جثمان والده المتوفي يصرخ بحرقة وأنين: "لقد انتهي كل شيء".هذه كانت الصورة الأبرز التي استطاع "فانج بين"، المصور الصيني تصويرها خلال رحلته الميدانية داخل المستشفيات العامة في ووهان، المدينة التي انتشر منها وباء كورونا، ونشر عدد من الفيديوهات التي لم تزد مدتها عن خمسة دقائق، وتوثق انتشار جثث ضحايا كرونا.