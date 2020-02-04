أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبه كيران تريبير لعملية جراحية في الفخذ.



وذكر النادي أن اللاعب الإنجليزي الدولي شعر بعدم راحة في منطقة الحوض وحصل على العلاج اللازم.



ولم يحدد النادي موعداً محدداً لعودة اللاعب ولكن وسائل الإعلام في إسبانيا تكهنت بأن اللاعب سيغيب لمدة تصل لشهر.



وحالياً يبدو أن اللاعب سيغيب عن مباراة فريقه في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول يوم 18 فبراير (شباط) المقبل.



وانضم تريبير لقائمة المصابين بالفريق والتي تضم لاعبي خط الهجوم وهم دييغو كوستا وألفارو موراتا وجواو فيليكس.