بكلمات مؤثرة.. هند صبري تودع الراحلة نادية لطفي

نعت الفنانة التونسية هند صبري، الفنانة نادية لطفي التي رحلت صباح اليوم عن عمر يناهز82عامًا أثر تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثارها المستشفى بالمعادي.



ونشرت هند، صورة للراحلة نادية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"رحلت منذ قليل نجمة من نجوم الفن العربي والمصري وواحدة من أساطيره كان لي شرف لقائها العام الماضي وزيارتها اكثر من مرة بعدها رحم الله الفنانة صاحبة الموقف السياسي والانساني والوطني رحم الله نادية لطفي".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة التونسية، وجاءت التعليقات حزينة، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"رحلت نادية لطفي صاحبة المواقف التي رحلت هي وظلت مواقفها شاهدة حاضرة تختبر عن امراة بألف من مثيلاتها" وأضاف آخر"في جنات النعيم ان شاءالله".

