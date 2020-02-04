Upper Egypt.. ظهرت الان نتائج الشهادة الاعدادية اسيوط وسوهاج وقنا على رابط مديرية التربية والتعليم اضغط هنا





ظهرت نتائج الشهادة الاعدادية في محافظات صعيد مصر، (اسيوط - سوهاج - قنا)، ويستطيع طلاب 3 اعدادي الاستعلام والحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادية للصف الدارسي الأول 2019/2020 عبر مواع مديريات التربية والتعليم التابع لكل منطقة.





يرغب كافة طلاب الصعيد في التعرف علي نتيجة الشهادة الاعدادية سوهاج 2020 بالاسم، كما يرغبون في الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة أسيوط، لهذا نوفر لكم روابط النتائج وكيفية الحصول عليها حيث سيتم اعتمادها من الوزارة رسمياً اليوم، بالإضافة إلي اعتماد نتيجة الشهاده الاعداديه 2020 المنيا رسمياً بعد أن انتهت عمليات التصحيح وللاستعلام سنرفق لكم النتائج ومعهم محافظة قنا.





يستطيع كافة الطلاب بصعيد مصر وبجميع المحافظات الاستعلام عن نتيجة الترم الاول للشهادة الإعدادية برقم الجلوس والاسم، وذلك من خلال الدخول لرابط النتيجة المرفق أدناه وتطبيق الخطوات من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب الصف الثالث الإعدادي بالاسم فقط.





تم اعتماد عدد خمس محافظات ظهر يوم الثلاثاء 4 من فبراير، وكانت نتيجة الإعدادية دمياط 2020 والبحر الأحمر، وبني سويف، والوادي الجديد، والسويس، هي أخر المحافظات التي تم اعتمادها رسمياً، والتي يمكنكم الاستعلام عنها من خلال الخطوات المرفقة بنفس هذا التقرير أيضاً.





بسوهاج نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالاسم

يمكنكم بكل سهولة استعلام نتائج الطلاب عن طريق الرابط الرسمي الذي نضعه لكم مع خطوات مبسطة، ونعلمكم أنه تفصلنا ساعات عن اعتماد بقية محافظات مصر، حيث تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة البحيرة امس، وكذلك بمحافظة بورسعيد، وسبقهم أول امس اعتماد نتائج المنوفية، والغربية، والقليوبية.





تم اعتماد النتيجة بمحافظة أسيوط بنسبة نجاح 76.2%، ويمكن لجميع الطلاب بالمحافظة استعلام نتيجة الشهاده الاعداديه 2020 أسيوط برقم الجلوس الآن، فكل ما عليكم هو متابعة الخطوات.





رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بالاسمجاءت نسب النجاح في معظم المحافظات مبشرة، وبالأخص محافظات الصعيد، فكانت نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم في كلاً من الأقصر وأسوان مرتفعة، وقدمناهم لكم للاستعلام، وأكدت وزارة التربية والتعليم من خلال مسؤوليها أن النتيجة أصبحت جاهزة للاعتماد، وللاستعلام عليكم متابعة الخطوات التالية.





رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

تصبح النتائج متوفرة بين أيديكم بعد الاعتماد والاستعلام عن طريق الخطوات الآتية:





أولاً: يتم المرور إلي رابط النتائج، رابط نتيجة الإعدادية جميع المحافظات 2020.

ثانياً: يتم اختيار المحافظة من ضمن جدول النتائج.

ثالثاً: يتم إدخال الاسم أو رقم الجلوس.

رابعاً: يتم الضغط علي بحث.

بذلك تكونوا قادرين أن تحصلوا علي نتيجة الاعدادية سوهاج 2020، كما ستكون نتيجة الثالث الاعدادي محافظة المنيا 2020 عبر البوابة الالكترونية وسنوفرها لكم، بالإضافة إلي نتيجة الشهاده الاعداديه قنا برقم الجلوس.



