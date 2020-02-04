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عاجل - تركي آل الشيخ يمنح مكافأة إجادة للاعبي الأهلي عقب التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 07:01 م
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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
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علي نبوي

تواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قام خلال هذا الاتصال بتقديم التهنئة إلى فريق الكرة الأول بعد نجاحه في التأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعةالثانية برصيد 11 نقطة خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ12 نقطة.

وجاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية.

وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة. وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني.

وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري.

ومن جانبه عبر محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه.
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الكلمات المفتاحية

دوري ابطال افريقيا تركي آل الشيخ الهلال الخطيب الأهلي

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