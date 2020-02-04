تامر حبيب يودع الراحلة نادية لطفي على طريقته الخاصة

نعى المؤلف المصري تامر حبيب، الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم أثر تعرضها لأزمة صحية دخلت على أثاره في غيبوبة بمستشفى المعادي.



ونشر تامر، صورة للراحلة نادية لطفي، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا:"وداعًا يا مادي وزوبة وريري وفردوس وسهير ولويزا وغيرهم كتير وداعًا يا ست نادية لطفي يا الحلوة الحلوة الحلوة ياللي أحلى من كل دول".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور المؤلف المصري، وجاءت التعليقات كلها حزينة، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"الحلوة نادية لطفي ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنة" وأضاف آخر"رحمة الله عليها وعلى امواتنا جميعًا"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يصبرك ويرحمها"

