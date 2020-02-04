لطيفة التونسية ناعية نادية لطفي: "رحمها الله"

نعت الفنانة التونسية لطيفة، الفنانة نادية لطفي التي رحلت صباح اليوم عن عالمنا عن عمر يناهز 82، وعانت نادية الفترة الأخيرة من أزمة صحية دخلت على أثارها المستشفي بالمعادي.



ونشرت التونسية، صورة للراحلة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت على الصورة قائلة:"رحم الله الفنانة الجميلة العظيمة نادية لطفي"ز



وانهالت جميع التعليقات حزينة على الصورة، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يغفرلها ويرحمها حبيبة الملايين" واضاف آخر"الله يعفوا عنها والبقاءلله"، وفي السياق ذاته تابع آخر"وداعًا جميلة السينما المصرية".

