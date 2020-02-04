“رابط مباشر” تتبع نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 “المنيا وأسيوط وسوهاج” الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس بعد قليل





اقترب موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظات، المنيا وأسيوط وسوهاج، للفصل الدراسي الأول 2019/2020، حيث تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية بأسيوط رسميا منذ قليل، ليبقى محافظتي المنيا وسوهاج، فيما يلي نقدم لكم كافة روابط مديرية التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، فور إرفاقها على المواقع.





اضغط هنا. رابط مديرية التربية والتعليم بالمنيا



نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا وسوهاج وأسيوط الترم الأول 2020، نترقب معكم خلال هذه الساعات القليلة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول بالمحافظات السابق ذكرها، وذلك بعد أن يتم إعتمادها رسمياً من السادة المحافظين، تابعونا خلال دقائق قليلة لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.





اضغط هنا. رابط مديرية التربية والتعليم بأسيوط





قررت مديريات التربية والتعليم بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 اليوم الاثنين الموافق 3-2-2020، وذلك بعد أن قامت المديريات الثلاث بالإعلان رسميا عن انتهاء جميع أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات طلاب الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2020، وقد أعلنت هذه المحافظات أنه يتم حاليا الانتهاء من أعمال الكنترولات المتعلقة بالرصد والتجميع والمراجعة الدقيقة لكافة أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب.





اضغط هنا. رابط مديرية التربية والتعليم بسوهاج









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نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

خلال الساعات القليلة القادمة سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2020 في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك بعد أن تم الإعلان عن نتائج الشهادة الإعدادية في الكثير من محافظات الجمهورية، حيث لم يتبقى سوى بعض المحافظات القليلة التي لم تقم بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بها حتى الآن، ويرجع السبب الرئيسي في تأخير إعلان نتائج الشهادة الإعدادية ببعض المحافظات حتى الآن إلى تأخر أعمال الكنترولات في هذه المحافظات وعدم الانتهاء منها سريعا.





الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020

سوف تكون نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2020 لطلاب وطالبات محافظة المنيا وأسيوط وسوهاج متاحة بعد قليل عبر الكثير من المواقع الإلكترونية، وسوف تكون النتيجة متاحة من خلال موقعنا عبر الرابط التالي

نتائج الشهادة الإعدادية

النتيجة الحالة

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نتيجة الفصل الدراسي الاول 2020 الآن النتيجة

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

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حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على الرابط السابق برقم الجلوس.





تكثفت عملية البحث خلال هذه الساعات للإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا وأسيوط وسوهاج، ولازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة إعلان النتيجة من داخل مديريات التربية والتعليم لإعلامك بها فور ظهورها.





قامت محافظة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الترم الأول بنسبة نجاح بلغت 78.8%، ومازالت المديريات تقوم بإعلان باقى النتائج.





حتى هذه اللحظة لم يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019/2020 بأي من محافظات المنيا أو أسيوط أو سوهاج، ومازلنا نتابع معكم لحظة بلحظة إعلان النتيجة لإخباركم بها فور ظهورها.





ترددت بعض الأنباء منذ قليل بإعتماد نتيجة إعدادية المنيا 2020 الفصل الدراسي الأول، وجاري إعلان نسبة النجاح ورفع النتيجة عبر شبكة الانترنت، تابعونا لمزيد من التفاصيل.



