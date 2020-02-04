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إخوان اليمن يشعلون قضايا من العدم أمام التحالف العربي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أشعل إخوان اليمن حزب الاصلاح قضايا من العدم أمام التحالف العربي بقيادة السعودية، وفتحوا جبهات ثانوية كلما سجلت قوات التحالف العربي تقدما في الجبهات ضد مليشيا الحوثي في محافظات شمال اليمن، وذلك في محاولة لتنفيذ مخطط إفشال التحالف وإنجاح مشروع المحور "التركي الإيراني القطري". 

فبعد أن هاجم إخوان اليمن الامارات ميدانيا في سقطرى عبر تشكيل تيارات مسلحة وشن حملات اعلامية. انتقل مباشرة الى المهرة ليواجهوا مباشرة القوات السعودية هناك. حيث تم ترويج شائعات احتلال السعودية للمهرة واجتزائها اراضي من المحافظة لانشاء "قناة سلمان" التي تعد مشروع استراتيجي عربي سيستفاد منه اليمن وتخرج به السعودية من مأزق التهديدات الايرانية في "مضيف هرمز ".

وأنشأ اخوان اليمن في المهرة تحالف لهم مع عُمان لمواجهة السعودية وتشويه سمعتها بل وصلوا الى تشكيل خلايا مسلحة بدعم قطري عماني لمهاجمة القوات السعودية

وبعد نجاح التحالف العربي والقوات الجنوبية في حماية باب المندب وطرد مليشيات ايران منه ومن عدن ومحافظات وسواحل الجنوب. عادت التهديدات من جهة اخرى من خلال مشروع تركيا وقطر وبتنسيق مع ايران. حيث يسعى اخوان اليمن للسيطرة على باب المندب لتأدية نفس المشروع الذي يلتقي بالمشروع الايراني وهو استهداف الامن القومي العربي خاصة "الأمن القومي السعودي والمصري".

وفي المهرة ظهر تحالف ثلاثي "اخواني حوثي عماني" بتنسيق كامل بين "عمان الموالية لايران وبين قطر وتركيا"، وهو ذاته المشروع الذي يستهدف الدول العربية خاصة "السعودية".

من هنا اصبح جنوب اليمن "صمام امان الامن القومي السعودي والعربي" فضلا عن امتلاك الجنوب ساحل بحري طويل يمتد من المهرة شرقا وحتى جزيرة ميون غربا الواقعة في عمق باب المندب.


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الكلمات المفتاحية

نوي قضايا الحملات الاعلامية التحالف العربي اسعودية اخوان اليمن

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