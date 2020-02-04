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الحرية يسقط أمام شباب الضبعة بثلاثية في القسم الثالث

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:13 م
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بوابة الفجر
احمد تيتو
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تلقي نادي الحرية هزيمة ثقيلة وغير متوقعة من شباب الضبعة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثانية عشر ب مطروح ليرفع شباب الضبعة رصيدة عند النقطة 17 ويتوقف رصيد الحرية عند النقطة ال14.

وكانت مباريات الجولة قد بدأت أمس بثلاث مباريات حيث تعادل الهلال مع الشرطة بهدف لكل منهما ليرفع الهلال رصيدة للنقطة 21 ويرفع الشرطة رصيدة للنقطة 6.

كما تعادل المصري السلوم مع الجزيرة سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بملعب مركز شباب مطروح ليرفع المصري رصيدة للنقطة 21 متساويا مع الهلال في قمة المجموعة بينما رفع الجزيرة رصيدة للنقطة 20 في المركز الثالث.

وعلي ملعب مركز شباب الحمام واصل نادي الحمام إنتصاراتة في الفترة الأخيرة بفوزة علي برج العرب بهدفين مقابل لاشئ ليتخطي مركز شباب الحمام فريق برج العرب لأول مرة هذا الموسم في الترتيب بعد إن رفع رصيدة للنقطة 13 ويتوقف رصيد برج العرب عند النقطة 12.

ترتيب المجموعة الثانية عشر ب
1- الهلال 21نقطة
2- المصري السلوم 21 نقطة
3- الجزيرة 20نقطة
4- مطروح 17نقطة
5- شباب الضبعة 17نقطة
6- الحرية 14نقطة
7- مركز شباب الحمام 13نقطة
8- برج العرب 12نقاط
9- الشرطة 6نقاط
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