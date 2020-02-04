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assiut | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة اسيوط برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا.. إليكم روابط الوزراة ومديرية التربية والتعليم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:12 م
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نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة اسيوط
نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة اسيوط
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assiut | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة اسيوط برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا.. إليكم روابط الوزراة ومديرية التربية والتعليم

تصدرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط محرك بحث "جوجل" اليوم، حيث يبحث أولياء الأمور وطلاب المحافظة عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي التيرم الأول في محافظة أسيوط، منذ قليل اعتمد اللواء عاصم سعد، محافظ أسيوط، نتيجة 3 إعدادي للفصل الدارسي الأول 2019/2020.

وحضر الاجتماع صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط ومحمد النمر مدير التعليم الفني، وأعلن المحافظ أن نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بلغت 76.2%، وأشاد "سعد" بمستوى امتحانات الشهادة الإعدادية، وبنتيجة الامتحانات والتى عكست مستوى الطلاب، لافتًا إلى الدعم الذى توليه الدولة للعملية التعليمية بمختلف المراحل التعليم وخاصة التعليم القبل الجامعي، فضلًا عن التوسع فى إنشاء مدارس جديدة وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس وتطوير المناهج، وتحديث الوسائل التعليمية وطرق التدريس لتواكب المستجدات الحديثة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط

ويتم وضع نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 اسيوط التيرم الأول الآن على موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا، وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط اضغط هنا، وعلى الطلاب الانتظار قليلًا، حيث يتم الآن تحميل نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2019/2020


وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط يعلن تفاصيل نتيجة الإعدادية

قال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة اسيوط، بلغت نسبة النجاح فيها 76.2%، وأن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات زاد عن 61 طالبًا وطالبة بمدارس المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم مراعاة الدقة فى التقدير، وذلك  لصالح طلاب المحافظة، والالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  الذى شدد على ضرورة التأني والدقة فى أعمال المراجعة والرصد ليحصل كل طالب على حقه وأنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله، مشيدًا بالجهد المبذول والمتميز من قبل رئيس وأعضاء الكنترول.

assiut | نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بمحافظة اسيوط برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا.. إليكم روابط الوزراة ومديرية التربية والتعليم
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