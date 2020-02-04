محافظ بورسعيد: إعادة بناء المتحف القومي وتنشيط سياحة المؤتمرات

الشركات المتخصصة الكبرى.



كما تناول المحافظ مع الوزير عقد لقاء موسع ببورسعيد مع اتحاد الغرف السياحية والشركات المتخصصة في السياحة لتنشيط دورها في دعم حركة السياحة المؤهلة لها بورسعيد بما تمتلكة حاليا من بنية تحتية سياحية على أعلى مستوى وموقع وتاريخ يشهد له العالم.



وبحث محافظ بورسعيد مع وزير السياحة خلال الاجتماع تنشيط سياحة اليوم الواحد للمحافظة والتي تحقق رواجًا كبيرًا مع تخصيص اتوبيسات سياحية ذات الطابقين لتنظيم رحلات لرواد سياحة اليوم الواحد لتفقد معالم وأسواق مدينة بورسعيد علاوة على تنشيط سياحة الموتمرات والتي اكتسبت فيها بورسعيد خبرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية.



وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أن النهضة السياحية التي تشهدها بورسعيد حاليًا جعلتها تستحق موقعًا متميزًا على خريطة السياحة العالمية لمصر لمختلف الأنشطة السياحية.

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر الوزارة، حيث تقرر البدء في تنفيذ مشروع إعادة بناء المتحف القومي المطل على مدخل القناة ببورسعيد، وما يمثله من أهمية كبيرة من تنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية للمحافظة بموقعة المتميز أمام مرسى سفن السياحة العالمية القادمة للميناء، وكذلك إقامة فندق خمسة نجوم بواسطة إحدى