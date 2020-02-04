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عاجل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 75%

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:59 م
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اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
بسام عبدالحميد
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قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنه تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 -2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66%.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي المهني حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالب حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%.

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، وقدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.
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