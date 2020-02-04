"البحوث الإسلامية" يوضح حكم الطواف للمصاب بسلس البول

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، حكم الطواف للمصاب بسلس البول، من خلال سؤال ورد إليها عبر صفحتها على "فيسبوك"، جاء نصه: "رجل يرغب في أداء العمرة ولكنه مصاب بسلس البول فماذا ينبغي عليه أن يفعل أثناء الطواف والصلاة؟".



وأوضحت لجنة الفتوى، أن من ابتلي بسلس البول وأراد الطواف في هذه الحالة؛ فعليه أن يشد على فرجه شيئا يمنع الخارج من تجاوز موضعه، ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي ويطوف في الوقت ماشاء الله له أن يصلي، فإذا خرج وقت الصلاة نقض وضوؤه.

