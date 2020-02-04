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معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:54 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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نظم مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع جامعتي جنوب الوادي والأزهر، الحفل الختامي لمعرض مصر للعلوم والهندسة "قنا المحلي 2020 RISEF"، بهدف زيادة وعي طلاب المدارس بأهمية البحث العلمي واكتشاف قدرات الشباب على البحث والابتكار.

نماذج مشرفة

وقال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن محافظة قنا تزخر بالعديد من النماذج المشرفة في شتى المجلات على مر العصور، مؤكدًا على ضرورة تبني تلك المشروعات ودعمها خاصة أنها تقدم حلول علمية للعديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع.

وتابع أن ترجمتها إلى مشروعات ملموسة يعد أحد اشكال اقتصاد المعرفة التي تسعى الدولة إلى تحقيقه موجهًا شكره وتقديره لكل من ساند ودعم هؤلاء الطلاب باعتبارهم أمل مصر القادم ومستقبلها.

تقدم في العملية التعليمية

ومن جانبه أكد صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن العملية التعليمية بقنا تشهد تقدما ملحوظًا فقد حصلت المحافظة هذا العام على المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مؤشر التعليم.

وأكد على أن قنا دائما حاضرة في المقدمة فقد حصلت خلال العوام السابقة على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية، فقد حصلت في عام 2013 على ثمانية مراكز وفي عام 2016 على خمسة مراكز وفي عام 2017 حصلت ايضا على خمسة مراكز اخري سافر اثنين منهما الي الولايات المتحدة بينما حصلت في 2018 على ثمانية مراكز وفي 2019 حصلت على مركز واحد فقط.

تشجيع الطلاب

وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس لجنة تقيم المشروعات ان تنظيم المعرض يهدف الي تشجيع الطلاب الموهوبين في التعليم ما قبل الجامعي على عرض مواهبهم وقدراتهم على الابتكار في مجال الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعهم بناء على الطرق العلمية لافتا الي ان اجمالي عدد المقدمين بلغ 60 مشروع تم تصعيد 25 منهم للمنافسة على مستوى الجمهورية.
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
معرض" قنا المحلي 2020 RISEF ".. البحث العلمي بأيدي طلاب المدارس (صور)
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