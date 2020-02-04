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الأهلي يستضيف بطولة إفريقيا لكرة الطائرة سيدات

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:51 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة عن استضافة النادي الأهلي لبطولة افريقيا المقبلة سيدات على صالة النادي، حيث كان قد نظم المارد الأحمر البطولة في النسخة الماضية وشهدت نجاحا كبيرا.

ويستضيف النادي الأهلي بطولة الأندية الأفريقية للسيدات لعام 2020 خلال الفترة ما بين 3 إلى 10 أبريل، بعد فوزهما بالمناقصة التي تم إرسالها مسبقًا إلى جميع الاتحادات الوطنية.

وافتتح الاتحاد الافريقي لكرة الطائرة تسجيل الفرق المشاركة لجميع الأندية القارية للاتحادات الوطنية الـ 54 المنتسبة حتى الموعد النهائي في 18 مارس 2020.

ونجح المارد الأحمر في تحقيق اللقب خلال النسخة الماضية بعد الفوز في النهائي على فريق قرطاج التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

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