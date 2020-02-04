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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد شروزبري تاون beIN Sport

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:49 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النجم الساحلي ضد الصفاقسي في الدوري المصري، وليفربول ضد شروزبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ16"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة الجونة ضد وادي دجلة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

طلائع الجيش ضد نادي مصر، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ23"
نانت ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام 10:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:05 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ10"
أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة النجم الساحلي ضد الصفاقسي، في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ملك إسبانيا "الدور ربع النهائي"
غرناطة ضد فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 12:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "دور الـ32"
ليفربول ضد شروزبري تاون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس ألمانيا "دور الـ16"
فيرد بريمن ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة سكاي سبورت HD1.

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