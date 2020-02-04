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عثماثون يهزم دسوق وشباس يتخطي الحنفي برباعية في مؤجلات المجموعة الثامنة

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:46 م
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بوابة الفجر
سارة سالم
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أسفرت مؤجلات المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

هزم شباس الشهداء فريق مركز شباب الحنفي برباعية نظيفه، سجل الأهداف أجوجو هدفين، ومصطفي مساعد هدف، وعبدالرحمن عثمان هدف، ليحتل شباس المركز السابع برصيد 19 نقطة، بينما يتجمد رصيد الحنفي عند النقطة 5 في المركز الأخير.

وحقق عثماثون طنطا فريق دسوق برباعية مقابل هدفين في عقر داره، سجل أهداف عثماثون أحمد الملاح، ومحمود طه، وأحمد سعد، وأحمد بركات، بهذا الفوز يرتفع رصيد عثماثون للنقطة 37 في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الحنفي عند النقطة 5 في المركز الأخير.


ترتيب المجموعة الثامنة بعد إنتهاء الاسبوع السادس عشر :-

1- كفر الشيخ 40 نقطة
2 - عثماثون 37 نقطة
3 - صيد المحلة 35 نقطة
4- الحامول 30 نقطة
5- سمنود 27 نقطة
6- سبورتنج كاسل 22 نقطة
7- مطوبس 18 نقطة
8- دسوق 18 نقطة
9- الزعفران 16 نقطة
10- شباس الشهداء 16 نقطة
11- بلطيم 15 نقطة
12- اتحاد بسيون 14 نقطة
13- سيدي سالم 11 نقاط
14- الحنفي 5 نقاط


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