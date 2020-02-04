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عاجل.. نهاية موسم نجم برشلونة كارثة في الكامب نو

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:43 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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تعرض اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة للإصابة في التدريبات الصباحية بالأمس، حيث أنه لم يستطيع استكمال المران مع الفريق وغادر من أجل الاجراءت الطبية.

وأشارت تقارير إسبانية حسب الماركا، إن موسم عثمان ديمبلي مع برشلونة قد انتهى بشكل نهائي خاصة بعد إعلان البارسا إصابة اللاعب بشكل رسمي.

ويعاني عُثمان ديمبلي من تمزق في عضلة ذات الرأسين في الفخذ الأيمن، وفي الساعات القادمة سيتم تحديد العلاج الذي سوف يتبعه من اجل عودته.

يذكر أن اللاعب الفرنسي قد غاب عن فريق برشلونة لمدة تزيد عن الشهرين بعد إصابته في شهر نوفمبر الماضي.

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