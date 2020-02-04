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انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:41 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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استضافت مدينة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر "الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب الوضع الحالي والرؤية المستقبلية"، والمقرر استمراره حتى غدًا الأربعاء الخامس من فبراير.

ويناقش المؤتمر أحدث تقنيات الترشيح الطبيعي لضفاف الانهار، حيث تم عرض تجارب العديد من دول العالم التي تستخدم هذا التقنية بحضور كبار العلماء المتخصصين فى هذا المجال.

ومن خلال كلمته في المؤتمر، رحب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالضيوف، لإقامة المؤتمر وورش العمل على أرض المحافظة وعرض التجارب الحديثة في هذا المجال، متمنيًا الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تساهم فى زيادة الموارد المائية ومراعاة الاحتياجات المستقبلية لمصر من المياه، مؤكدًا على أن مثل هذه المؤتمرات تتسق وفكر الدولة الذى يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 والاهتمام بمياه النيل والتحديات التى تواجهها مصر فى هذا الشأن.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وزارة الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهبيتات التابعة للأمم المتحدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف وبحضور الدكتور سيد أسماعيل نائب وزير الأسكان والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة واللواء مهندس محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والمشرف على المشروعات بالمحافظة، وعددًا من رؤساء مجالس إدارة شركات مياه الشرب.

ويتخلل المؤتمر زيارات ميدانية لمحطة الصعايدة التى تطبق تقنية الترشيح الطبيعى، حيث اختيرت مدينة الأقصر لتقام على أرضها ورشة عمل للترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار لإنتاج مياه الشرب وذلك لنجاح الخطوات الأولى للمشروع ولتميز الطبيعة بمدينة الأقصر حيث تم العمل وتنفيذ وحدات الترشيح الطبيعى على ضفاف الأنهار بمحطة الصعايدة بمدينة الزينية ويهدف المشروع لخدمة أهالى كل من (منشأة العمارى - المدامود) والقرى والنجوع التابعة لهم. 
انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)
انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)
انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)
انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)
انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)
انطلاق مؤتمر الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار بالأقصر (صور)
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مصر مؤتمر ضفاف النيل ترشح بيئة اخبار

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