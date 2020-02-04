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فوز مصر للتأمين والماظة والعبور وتعادل البلاستيك

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت مبارايات الجولة التاسعة عشر بالقسم الثالث لمجموعة القاهرة والدقهلية والتي أقيمت عصر اليوم عن النتائج التالية:-

تعادل فريق البلاستيك بقيادة تامر عبد الخالق مع فريق الشمس بقيادة أحمد علي بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب نادى البلاستيك، في مباراة قوية ومثيرة من جانب الفريقين حيث أضاع كلا من الفريقين أكثر من إنفراد تام بالمرمى وتألق حارس مرمى
البلاستيك محمد السعدني في التصدى لأكثر من إنفراد لأحمد عبد الهادي وهشام محيى،

وجاء تشكيل البلاسيتط كالتالي:- محمد السعدني، ومحمد جمال، وخالد عبد الناصر، وحسان محمد، ومحمد يسري، ومحمود عويس، ومحمد هشام، ومحمد أحمد، ومحمد فهمي
محمد عبد النبي، ومحمد جمال.

وتواجد في البدلاء:- محمد ناصر، محمد أيمن، محمد عماد، محمد بلال، عبد العزيز محمد، أحمد أشرف، محمد شعبان.

بينما جاء تشكيل فريق الشمس من محمد أحمد عامر، عمرو ابراهيم، مصطفي سالم، مروان محمد، هشام السيد، سيد بركات، عمرو أحمد، أحمد شعبان، اسلام صابر، أحمد عبد الهادي، هشام محي.

وتواجد في البدلاء:- محمد السيد، أحمد عبد الوهاب، نجون كواكو، صلاح أحمد، السيد يوسف، المصطفى محمد، مصطفى عبد الجواد.

وأدار المباراة أحمد صالح حكم ساحة وعاونه أحمد صالح مساعد أول و سعد محمد.

وجاءت باقي النتائج كالآتي:-

حقق فريق ألماظة بقيادة جمال ترك وأحمد جابر الفوز خارج ملعبه على فريق المرج بهدفين نظيفين سجلها أحمد صفوت ويوسف محمد فى الشوط الأول.

وفاز فريق مصر للتأمين بقيادة عمرو عبده على فريق سراى القبة بثلاثة أهداف نظيفة سجل الأهداف شهاب الدين أحمد ومحمد زكي هدفين.

وفاز فريق العبور على فريق شباب بطا بهدفين مقابل هدف تقدم فريق بطا بهدف عمر مزرايق وسجل هدفين العبور معتز أحمد ومحمد حسين.

وفاز فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد على فريق الأميرية بهدف نظيف سجله عمر عبد الشافي.

وتعادل فريق بنها مع فريق طوخ بهدف لكل منهما تقدم بنها بهدف وتعادل طوخ بهدف محمد عباس، وتعادل فريق الغابة مع فريق بهتيم بدون أهداف.

ترتيب المجموعة :-

1- السكة 36 نقطة
2- ألماظة 32 نقطة
3- مصر للتأمين 32 نقطة
4- العبور 31 نقطة
5- البلاستيك 30 نقطة
6- شباب بطا 27 نقطة
7- بهتيم 26 نقطة
8- الشرطة 25 نقطة
9- الشمس 24 نقطة
10- المرج 23 نقطة
11- الغابه 19 نقطة
12- بنها 19 نقطة
13- طوخ 16 نقطة
14- الأميرية 15 نقطة
15- سراى القبة 5 نقاط
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