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رسميًا.. مدرب الأهلي السابق مديرا فنيا لمنتخب فنزويلا

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:40 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم لاورينانو جونزاليس، عن تعين المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، مديرًا فنيًا للمنتخب خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصفحة الرسمية للاتحاد الفنزويلي، أن رئيس الاتحاد وقع اليوم عقود تعين البرتغالي جوزيه بيسيرو لقيادة الفريق اللاتيني مستقبلًا، دون الإعلان عن أي تفاصيل حول التعاقد أو القيمة المادية.

وكان بيسيرو، تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في موسم 2015-2016، قبل أن يرحل بعدها لتولي تدريب فريق بورتو البرتغالي وسبورتنج براجا.
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