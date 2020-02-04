نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 4-2-2020









استقبل اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بعثة البنك الدولي أثناء زيارتها لجمهورية مصر العربية لمتابعه مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية.













عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمعدلات الانتاج الحالية واستعراض الخطط وبرامج العمل المستهدفة لزيادة انتاج الزيت الخام وموقف مؤشرات قياس الأداء في مجال السلامة والصحة المهنية خلال العام المالي الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.









أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية لمستويات متميزة وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والسويسرى على حد سواء.













أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( عين شمس الشرقية – منطقة عرب الجسر – شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة – منطقة عزبة النخل الشرقية – منطقة الهايكستب ).









أهابت وزارة التموين بالمواطنين أصحاب البطاقات التموينية والتي يظهر لهم عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل " على بون الصرف، الدخول على موقع دعم مصر .













قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن التطورات التي تشهدها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حاليًا تأتي في إطار خطة الوزارة للارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية المصرية ومواكبتها لأحدث النظم المتبعة عالميًا، مؤكدة أهمية الربط الإلكتروني بين جميع الجهات المعنية بمنظومة التجارة لتسهيل تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ المصرية مع السعي لتحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية تماشيًا مع توجهات ومتطلبات التجارة العالمية.













أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع ، علي تباين بأداء المؤشرات، بعد جلستين من الهبوط.













أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعملون من خلال 14 مطور صناعي، مشيرًا إلى حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالهيئة الاقتصادية من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار، ولذا تستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.













افتتاحت وزارة التجارة والصناعة أحدث معمل لمتبقيات المبيدات والسموم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك في اطار منظومة تطوير وتحديث المعامل الغذائية، وقامت الوزيرة يرافقها المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة بجولة تفقدية بالمقر الرئيسي بمطار القاهرة لاستعراض سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالهيئة لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصرى.













أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الحكومة المصرية تمضى بخطى ثابتة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية فى تحفيز بيئة الاستثمار؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى، على النحو الذى يساعد فى تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.













استقبلت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، بمقر وزارة التخطيط، لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.













نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدي الاستثمار المصرى السويسرى، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري.







نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 4-2-2020 .