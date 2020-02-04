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الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفي بذكرى شهداء برية شيهيت

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:37 م
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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تحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بعيد تذكار 49 شهيدًا من شهداء برية شهيت.

وتُحيي الكنيسة القبطية تذكارهم بحسب كتابها التاريخي (السنسكار)، في 26 طوبة من كل عام قبطي.

ويشار إلي أن ثيؤدوسيوس الصغير ابن الملك أركاديوس لم يٌرزق بطفل فأرسل إلي شيوخ رهبان برية شهيت ليطلبوا عنه بأن يرزقه الله بطفل، فبعث القديس إيسيذورُس أحد شيوخ برية شهيت رسالة قال له فيها بأن الله لن يرزقك طفلًا ليشترك مع أرباب البدع، فعندما قرأ هذه الرسالة شكر الله.

وقبل عودة رسول الملك ثيؤدوسيوس الصغير أغار البربر على الدير، فوقف شيخ عظيم يقال له الأنبا يؤانس ونادى الإخوة قائلًا: "هوذا البربر قد أقبلوا لقتلنا، فمن أراد الاستشهاد فليقف ومن خاف فليلتجئ إلى القصر"، فالتجأ البعض إلى القصر وبقى البعض مع الشيخ فقتلهم البربر وكانوا ثمانية وأربعون شيخًا.

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