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وديا.. كوكاكولا يهزم الدخان برباعية قبل موقعة النجوم

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:29 م
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بوابة الفجر
نورهان فضل
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حقق الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي فوزاً ثميناً على الشرقية للدخان بأربعه اهداف مقابل هدف في المباراة الودية التى اقيمت على ملعب الشرقية للدخان بالهرم ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مباريات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.


وأحرز أهداف كوكاكولا، رمضان ربيع في الشوط الاول وفي الشوط الثاني أحرز أكرم عبد ربه هدفين وإيريك هدف وجاء هدف الدخان عن طريق كمال فريد.

ويستعد فريق كوكاكولا لمواجهة فريق النجوم، في الثانية ونصف ظهر يوم الاثنين المقبل، بإستاد النجوم في 6 أكتوبر، في الجولة الرابع عشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

ومن جانبه أكد ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا، أن الهدف من المباريات الودية هو الوقوف على مستوى كافة اللاعبين بالاضافة لتأهيل اللاعبين المنضمين حديثا للفريق في فترة الانتقالات الشتوية أحمد الحسينى ورمضان ربيع ومحمد صلاح وجابر سالم وسيد صلاح.

وقال عبد الحى أن مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس مجدى إسماعيل يقف خلف الفريق بكل قوة من أجل المنافسة بقوة في المجموعة الثانية.

ويضم الجهاز الفنى للفريق بجانب ممدوح عبد الحى كل من أيمن عبد القادر مديرا للكرة و هيثم إبراهيم مدربا عاما وسيد عبد القادر مخطط أحمال ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى وحسن وهبي مدير مالي وأحمد حمدى أخصائي تأهيل وإصابات وبهاء ابراهيم مدلك.
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