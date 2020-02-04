افتتاح معرضي "أشجار وأرواح" و"ذاكرة الوجوه" في جاليري ضي

افتتح هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون جاليري ضي، معرض "أشجار وأرواح" للفنان صلاح المليجي، ومعرض "ذاكرة الوجوه والأطياف" للفنان شمس القرنفلي أحد أهم النحاتين المصريين.



وشهد المعرض حضور العديد من الفنانين والنقاد وبعض من الشخصيات العامة، منهم الفنان طارق الكومي، والدكتورة امل نصر، والفنان محمد عبله والفنان سامي البلشي والفنان محمد ثابت والفنان محمد حجازي ود صفية القباني نقيبة التشكيليين ود طارق عبدالعزيز،ود فاطمة عبدالرحمن ود سالي الزيني وعاطف احمد ولمياء الشبراوي وايهاب لطفي وعرفة شاكر وعصام طه ومحمد طلعت والفنان السوري الكبير سروان وعلي المريخي واخرين.



ويستمر المعرض حتي 21 فبراير الجاري.

