إستقالة مستشار قيس سعيّد

أعلن عبد الرؤوف بالطبيب مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020، مفيدا بأن أسباب الاستقالة خاصة بعلاقته برئيس الجمهورية ولا علاقة لها بالشأن المهني.





وأضاف بالطبيب في تصريح صحفي، أنه سيحترم واجب التحفّظ المحمول عليه، دون أن يخوض أو يكشف تفاصيل الاستقالة في تصريحات إعلامية، مؤكدا في الآن ذاته، على أنه يبقى على عهد الأخوة والرفقة التي جمعته بالرئيس قيس سعيّد، متمنيا له التوفيق في مهامه.



