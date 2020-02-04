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إستقالة مستشار قيس سعيّد
الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:38 م
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مروى الجلاصي
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أعلن عبد الرؤوف بالطبيب مستشار الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه قدم استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020، مفيدا بأن أسباب الاستقالة خاصة بعلاقته برئيس الجمهورية ولا علاقة لها بالشأن المهني.
وأضاف بالطبيب في تصريح صحفي، أنه سيحترم واجب التحفّظ المحمول عليه، دون أن يخوض أو يكشف تفاصيل الاستقالة في تصريحات إعلامية، مؤكدا في الآن ذاته، على أنه يبقى على عهد الأخوة والرفقة التي جمعته بالرئيس قيس سعيّد، متمنيا له التوفيق في مهامه.
يشار إلى أن عبد الرؤوف بالطبيب، هو دبلوماسي سابق ولد في 23 فيفري 1956 بتونس، وعمل كاتبًا للشؤون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية مكلفًا بالتقاضي والتنظيم من 1983 إلى غاية 1986، و محاميًا متربصًا لدى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وبالبحث العلمي في القانون الدستوري إلى غاية 1988، والتحق بحزب التيار الديمقراطي في جويلية 2016 كعضو بالمكتب السياسي للحزب قبل استقالته عام 2018.
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