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مد الاشتراك في مشروع العلاج حتى ١٥ فبراير الجاري

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:40 م
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بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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تعلن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، موافقة مجلس النقابة على مد الاشتراك في مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم، حتى ١٥ فبراير الجاري كحد أقصى.

وكان رئيس اللجنة، قد تقدم للمجلس بطلب المد، لتمكين الزملاء الذين حالت ظروف سفرهم أو تواجدهم بالمحافظات دون التمكن من الاشتراك قبل ٢فبراير،       ويعد المد فرصة أخيرة، مع سريان التقسيط لمن يرغب.

كما يحق لأي زميل إيفاد من ينوب عنه للاشتراك أو تجديده، وفي حال التقسيط يستوجب حضوره بشخصه؛ لإنهاء الإجراءات.

وفي حال كون الزميل يشترك لأول مرة، يرجى إحضار المستندات التالية:

صورة فوتوغرافية لكل مستفيد.
إحضار كارنيه النقابة، ويجوز كارنيه السنة السابقة على الاشتراك في المشروع.
صورة من قسيمة الزواج في حالة الاشتراك للزوجة.
صورة من شهادة ميلاد العضو في حالة الاشتراك للوالدة.
صورة من شهادة ميلاد الأبناء في حالة اشتراك أي منهم.
ويجدر الإشارة إلى أحقية الزملاء المشتركين في المشروع، الإضافة طوال العام في الحالات التالية:

١- الزوج أو الزوجة، في الزواج الحديث، في مدى زمني، حده الأقصى شهران من تاريخ تحرير قسيمة الزواج.

٢- المولود، حديث الولادة، يُضاف خلال شهرين من تاريخ تحرير شهادة الميلاد.

٣- بالنسبة للمواليد خارج مصر، يُضاف خلال شهر من العودة لأرض الوطن.
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