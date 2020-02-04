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السبت.. فتح باب التصويت في تكميلية النواب بالخارج

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:39 م
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انتخابات - أرشيفية
انتخابات - أرشيفية
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دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج، ويحملون بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومي وعنوانهم يقع فى نطاق الدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة- محافظة الجيزة، والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى- محافظة المنيا بالتوجه إلى اللجان الفرعية ببعثاتنا فى الخارج يومي الجمعة والسبت 7 و8 فبراير 2020.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، وذلك من الساعة 9.00 صباحا حتى الساعة 9.00 مساءً بالتوقيت المحلي للدولة التى يجرى فيها الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخاب التكميلي لشغل مقعد بمجلس النواب بكل من الدائرتين.

جاء ذلك فى ضوء الإعداد لتصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية يومى 7 و8 فبراير 2020 فى الانتخابات التكميلية بمجلس النواب.

وقامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تشغيل تجريبى لنظام تصويت المصريين بالخارج حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهوله ويسر، وجارٍ موافاة بعثاتنا ببطاقات الاقتراع.

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وزارة الخارجية بيان مهم من وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج الانتخابات التكميلية بالنواب

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