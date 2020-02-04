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مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:37 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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نظم عدد من الشباب دورة تدريبية في مدينة أسوان للتوعية بأخطار استخدام البلاستيك، وذلك ضمن مبادرة شبابية تحمل عنوان "الفراعنة ماستخدموش بلاستيك" واستمرت الدورة لمدة ثلاثة أيام.

وأكد الشباب المشاركون في المبادرة أننا نهدف من خلال هذه المبادرة إلقاء الضوء على أخطار استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، وذلك عن طريق تنظيم تدريب للتعريف بأضرار البلاستيك على الصحة والحياة البحرية وتاريخ صناعته والبدائل المتاحة منها على سبيل المثال استخدام الشنط القماش والأظرف الورقية بدلا من أكياس البلاستيك.
 
وأضافوا أن عدد المتدربين في هذه الدورة بلغ حوالي 30 متدربًا من الشباب والفتيات وتعرفوا على الطرق المختلفة للتوعية المجتمعية عن أضرار البلاستيك، كما نظم المشاركون في نهاية الدورة "موكب حابي" لتنظيف النيل عند مرسي فريال علي كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وأشاروا إلى أنه تم تنظيم التدريب بالتعاون بين كلا من مشروع بانلاستيك مع مبادرة Save nature ضد البلاستيك لتنظيف النيل بأسوان، ومركز swan college للتدريب وجمعية النجع البحري بجزيرة أسوان.

مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)
مبادرة شبابية للتوعية بأضرار البلاستيك في مدينة أسوان (صور)
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