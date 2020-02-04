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تهيئة نقطة صحية قارّة بمعبر ذهيبة وزان توقّيا من 'كورونا'

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 04:26 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أدى وفد عن الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين، صباح اليوم الثلاثاء 04 فيفري 2020، زيارة إلى الوحدة الصحية بذهيبة وإلى المعبر الحدودي ذهيبة، حيث تم الاستماع إلى الإطارات الطبية وشبه الطبية ومختلف الأسلاك الأمنية وتحديد النقائص توقيا من فيروس 'كورونا'.

وتم الاتفاق على تهيئة وحدة صحية بالمعبر، ومقر لعزل المصابين قبل نقلهم استعجاليا إلى المستشفى، إضافة إلى التدقيق مع المسافرين والمنطقة القادمين منها، كما تم الاتفاق على تأمين حصص تكوين للعاملين بالمعبر انطلاقا من يوم غد الأربعاء تكون دورية وتحت إشراف مختصين. 

ويشار إلى أن فريقا من حفظ الصحة كان قد تحول مساء أمس إلى المعبر، وكان له لقاء تحسيسي توعوي مع الأعوان بمختلف أسلاكهم، إضافة إلى مدّهم بمطويّات للتعريف بالمرض ومجموعة من الكمّامات والقفازات، هذا ولاتزال المساعي متواصلة بين وزارة الصحة وديوان المعابر والسلط الجهوية لتركيز كاميرا حرارية بالمعبر.

ويذكر بأن 10 تونسيين عادوا من 'ووهان' على متن طائرة جزائرية أمس، وقد نقلتهم السلطات التونسية إلى مكان الحجر الصحّي الذي سيقيمون به طيلة 14 يوما كإجراء إحتياطي.
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